Suruç'ta Ak Partili Yıldız, taziyeleri kabul ediyor (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada yaralanan ve babası Esvet ile kardeşleri Celal ve Adil'in de hayatını kaybettiği Fadıl Şenyaşar, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şenyaşar, çıkarıldığı Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.



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