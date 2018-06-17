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Suruç'ta Ak Partili Yıldız, taziyeleri kabul ediyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

1 KİŞİ TUTUKLANDI Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada yaralanan ve babası Esvet ile kardeşleri Celal ve Adil'in de hayatını kaybettiği Fadıl Şenyaşar, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada yaralanan ve babası Esvet ile kardeşleri Celal ve Adil'in de hayatını kaybettiği Fadıl Şenyaşar, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şenyaşar, çıkarıldığı Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.

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