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Suruç'ta Ak Partili Yıldız, taziyeleri kabul ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 15:47 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada ağabeyi ölen AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, seçim bürosunda taziyeleri kabul ediyor.

Suruç'ta Ak Partili Yıldız, taziyeleri kabul ediyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/SURUÇ (Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada ağabeyi ölen AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, seçim bürosunda taziyeleri kabul ediyor.
Arife akşamı seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretine çıkan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınları ile çarşı esnafı arasında çıkan silahlı kavgada Şenyaşar ailesinden 3 kişi ile milletvekili Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaşanan olay nedeniyle bayram gününü gergin geçiren Suruç ilçesinde sessizlik hakim. Silahlı kavgada ağabeyi Mehmet Şah Yıldız’ı kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, ilçe merkezinde bulunan seçim bürosunda taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.
4 KİŞİ SERBEST
Öte yandan ilçede yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 19 kişiden Müslüm Canpolat, Avni Aydeniz, Nazli Binici ve Asiye Kaplan savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Rojda Binici, HDP'nin Şanlıurfa milletvekili adayı İsmail Kaplan, Mehmet Kaplan, Mehmet Polat, Halil Mevlüt Karataş ve Salih Şahin, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Gözaltındaki Belediye Meclis Üyesi Fethi Yavuzel, Mehmet Türkmen, Mehmet Ali Gündüzalp, Salih Olcay, Abdulkadir Gündüzalp, Mahir Aydeniz ve ismi öğrenilemeyen 3 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ise devam ediyor.
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Suruç'ta Ak Partili Yıldız, taziyeleri kabul ediyorSuruç'ta Ak Partili Yıldız, taziyeleri kabul ediyorSuruç'ta Ak Partili Yıldız, taziyeleri kabul ediyorSuruç'ta Ak Partili Yıldız, taziyeleri kabul ediyor

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