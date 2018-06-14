Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı: 3 ölü, 9 yaralı (3)

VALİLİK: 3 ÖLÜ, 9 YARALI
Şanlıurfa Valiliği, Suruç'ta eshafı ziyaret eden AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindeki gruba yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığını belirtildi. Olay yeri ve hastane çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:
"14.06.2018 günü saat 15.56 sıralarında ilimiz Ak Parti Milletvekili sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı
Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
ABD şokta! Kalifornia bölünmek için referanduma gidecek!
Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Sosyal medyanın diline düştüler
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum