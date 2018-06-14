Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı: 3 ölü, 9 yaralı (3)

VALİLİK: 3 ÖLÜ, 9 YARALI

Şanlıurfa Valiliği, Suruç'ta eshafı ziyaret eden AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindeki gruba yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığını belirtildi. Olay yeri ve hastane çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:

"14.06.2018 günü saat 15.56 sıralarında ilimiz Ak Parti Milletvekili sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

