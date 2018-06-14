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Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı: 4 ölü, 8 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 21:21 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ Suruç'ta, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindekilerin esnaf ziyareti sırasında  çıkan olaylarda yaralanan 1 kişi daha kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Suruç'ta, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindekilerin esnaf ziyareti sırasında çıkan olaylarda yaralanan 1 kişi daha kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısının 4'e yükseldiği olaylarda, yaralanan 8 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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