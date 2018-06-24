Suruç'ta, 'blok oy' kullanıldığı iddiası

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 1043 nolu sandıkta 'blok oy' kullanıldığı, iki okulda da sandık görevlilerinin darp edildiği ileri sürüldü.
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AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın da bulunduğu 4 kişinin öldüğü olayın meydana geldiği Suruç'taki GAP Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre sandık görevlileri kimliği belirsiz kişilerce darp edildi.
Okulda bulunan 1043 nolu sandıkta ise toplu oy kullanıldığı öne sürüldü. Blok oyların kullanıldığı iddia edilen sandığa ait fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Öte yandan merkez Haliliye ilçesinin Uluhan Mahallesi'nde de İmam Hatip Ortaokulu'nda darp edildiğini belirten CHP'li sandık görevlileri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
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