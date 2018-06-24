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Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 13:30 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, okullara götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen 4 çuval oy pusulası ele geçti.

Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, okullara götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen 4 çuval oy pusulası ele geçti. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Bugün öğle saatlerinde, Mızar Mahallesi yolu üzerindeki Bilge İlkokulu'na otomobille çok sayıda mühürlü oy pusulası getirileceği ve sandıklardakilerle değiştirileceği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, okul yakınında 27 BSU 52 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Aniden hızlanan otomobil, polisin havaya açmasıyla durduruldu. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi, çuvallardaki oy pusulalarını yola attı. 4 çuval oy pusulası ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Olayın ardından Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.
Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçtiSuruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçtiSuruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçtiSuruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

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