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Suruç’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 01:59 | Son Güncelleme

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)

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