Suruç'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada, Kader Yurtseven (21) öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Suruç'un Yanaloba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüleri öğrenilmeyen 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Mustafa, Mahmut, Saliha, Abdullah ve Kader Yurtseven ile Abdullah Kaya ve Emine Aydeniz'i ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Kader Yurtseven, doktorların çabasına karşın kurtulamadı.
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