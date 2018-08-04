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Suruç'ta minibüsün çarptığı Suriyeli çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, sokakta oyun oynarken yolcu minibüsünün çarptığı Suriye uyruklu B.S.

Suruç'ta minibüsün çarptığı Suriyeli çocuk öldü

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, sokakta oyun oynarken yolcu minibüsünün çarptığı Suriye uyruklu B.S. (3) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Suriye uyruklu B.S.'ye sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen yolcu minibüsü çarptı. Kazada çocuk yaşamını yitirirken, sürücü, minibüsüyle kayıplara karıştı. Çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kimliği açıklanmayan sürücü, bir süre sonra polise teslim oldu.

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Suruç'ta minibüsün çarptığı Suriyeli çocuk öldüSuruç'ta minibüsün çarptığı Suriyeli çocuk öldü

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