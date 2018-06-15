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Suruç'ta ölen 2 kişi toprağa verildi (2) EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 19:12 | Son Güncelleme

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Suruç'ta yaşamını yitiren Şenyaşar ailesine mensup 2 kişi için düzenlenen cenaze töreninde çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alındı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Suruç'ta yaşamını yitiren Şenyaşar ailesine mensup 2 kişi için düzenlenen cenaze töreninde çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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