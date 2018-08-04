Suruç’ta otomobilin çarptığı genç kız öldü

ŞURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Merve Karavas (25), hayatını kaybetti.
Kaza, Yanaloba Mahellesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Z.K. yönetimindeki 27 U 6611 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Karavas'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Karavas,çağırılan ambulansla kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Z.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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