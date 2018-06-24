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Suruç'ta sandık başında kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 13:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanmaya gelen iki grup arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanmaya gelen iki grup arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kara Mahallesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oy kullanmak için okulda bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iki grup birbirine tabancalar ile ateş açıp, bıçaklarla saldırdı. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 3 kişi tedavi için hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan bazı kişiler ise gözaltına alındı.
Öte yandan ilçede gün içerisinde 6 ayrı okulda farklı siyasi görüşe sahip kişiler arasında da çıkan kavgalarda bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.

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