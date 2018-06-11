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Suruç'ta silahlı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada tabancaya vurulan Deniz Albayrak (17) hastanede hayatını kaybetti.

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada tabancaya vurulan Deniz Albayrak (17) hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Suruç'un Harmanalan kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli akraba iki aile arasında henüz nedeni öğrenilmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşuna hedef olan Deniz Albayrak yaralandı. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Albayrak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma Harmanalan Mahallesi'nde güvenlik önlemi alarak, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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