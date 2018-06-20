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Suruç'taki kavga güvenlik kamerasında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

ŞENYAŞAR AİLESİNİN 3 FERDİNİN ÖN OTOPSİ SONUÇLARI Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafıyla yaşanan kavgada ölen Şenyaşar ailesinin 3 ferdinin ön otopsi raporları tamamlandı.

Suruç'taki kavga güvenlik kamerasında (2)

ŞENYAŞAR AİLESİNİN 3 FERDİNİN ÖN OTOPSİ SONUÇLARI
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafıyla yaşanan kavgada ölen Şenyaşar ailesinin 3 ferdinin ön otopsi raporları tamamlandı. Olayda baba Hacı Esvet Şenyaşar hastanenin acil servisinde kesici aletle yaralanıp, aşırı darba maruz kaldığı, Celal ve Adil Şenyaşar'ın ise yakın mesafeden sıkılan toplam 23 kurşunla öldürüldüğü, otopsi raporlarına yansıdı.
AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın üvey ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın hayatının kaybettiği kavgada ucuzluk pazarı esnafı olan Şenyaşar ailesinin 3 fertinin otopsi raporları tamamlandı.
Olayda işyerinde bulunan Celal Şenyaşar’ın, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde vücuduna 6 farklı çaplarda ateşli silah mermi çekirdeği isabet ettiği, ilk isabet eden mermi çekirdeğinin öldürücü nitelikte olduğu, diğerlerinin ise öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Raporda vücuda isabet eden tüm mermilerin giriş deliklerinin incelenmesi sonucu, mermilerin bitişik atış mesafesi dışından yapılmış olduğu ancak elbiseli bölgeye isabet etmiş olduklarından kesin atış mesafesi tayini için elbiselerinin kriminal fiziki incelemesi gerektiği tespit edildi.
Aynı saldırıda hayatını kaybeden Celal Şenyaşar’ın ardından kardeşi Adil Şenyaşar’ın otopsisinde ise vücudun 14 bölgeden kesici, delici alet ve sert cisimlerle darp edildiği belirlendi. 14 bölgenin büyük bir kısmında ciddi yaraların olduğunu belirleyen Adli Tıp Kurumu ekibi, raporda Şenyaşar’ın aşırı darba maruz kaldığını belirtti. Adil Şenyaşar’ın vücuduna 17 tane farklı çaplarda silah mermisinin isabet ettiğini belirledi. İsabet eden mermilerden 5’inin öldürücü nitelikte olduğunu, diğer mermilerin yaralanmalara sebebiyet verdiğini, ancak öldürücü nitelikte olmadığını belirten ekip, sadece 2 adet merminin uzaktan atıldığını diğer tüm atışların bitişik mesafeden yapıldığını kaydetti.
Suruç Devlet Hastanesi'ne giden Hacı Esvet Şenyaşar ise acilde yaşanan kavgada yaralanıp, yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep'te 15 Haziran günü saat 17.00 sularında 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Baba Esvet Şenyaşar’ın vücudunun 7 hayati bölgesinden kesici aletlerle büyük çapta yaralar oluşturularak yaralandığı ve 7 ciddi yaranın yanı sıra vücutta 23 noktada öldürücü nitelikte olmayan yaranın olduğu tespit edildi.
VEKİL YILDIZ AĞBEYİNİ ÖLDÜREN FADIL ŞENYAŞAR'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Suruç'taki esnaf gezisi sırasında ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, saldırıda ağabeyini öldürdüğü iddia edilen Fadıl Şenyaşar'ın PKK'nın renklerinin temsil edildiği bir bezle çekilmiş fotoğrafını, "Abimi sırtından vurup şehit eden ve Suruçlu çocukları dağa götüren esnaf!!! görünümlü PKK'lı Fadıl Şenyaşar tutuklandı" yazısıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Suruç'taki kavga güvenlik kamerasında (2)Suruç'taki kavga güvenlik kamerasında (2)Suruç'taki kavga güvenlik kamerasında (2)Suruç'taki kavga güvenlik kamerasında (2)

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