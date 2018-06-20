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Suruç'taki kavga güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Suruç'taki kavga güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ucuzluk pazarındaki iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile esnaf arasında yaşanan tartışma sonrası milletvekilinin ayrıldığı, kalan iki grubun ise kavga ettiği görüldü.
14 Haziran günü AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız, beraberinde üvey kardeşleri ve korumalarıyla birlikte Suruç Belediyesi'nin arkasında bulunan ucuzluk pazarı esnafını ziyaret etti. İş yeri güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde millevtekili Yıldız, ziyareti sırasında Şenyaşar ailesinin işlettiği ucuzluk pazarına girdi. Görüntülerde kadın müşterilerin de bulunduğu sırada yaşanan tartışma üzerine Yıldız'ın iş yerinden ayrıldığı, kardeşi ve korumaları ile Şenyaşar ailesinin mensupları arasında yaşanan kavga görülüyor. Ayrıca bir başka kamera görüntüsünde ise ellerinde tüfek ve tabanca bulunan birkaç kişinin birbirlerine ateş açması yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Suruç'taki kavga güvenlik kamerasındaSuruç'taki kavga güvenlik kamerasındaSuruç'taki kavga güvenlik kamerasındaSuruç'taki kavga güvenlik kamerasında

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