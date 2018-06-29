Sürücü arı sokunca bayıldı, tanker devrildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-NİĞDE’de arı sokması nedeniyle baygınlık geçiren şoförün kullandığı tanker devrilerek yan yattı.

Adana-Kayseri yolundaki Sazlıca mevkiinde 38 LZ 300 plakalı tankerle ilerleyen Recep Kural'ı (26) arı soktu. Kural'ın baygınlık geçirmesi nedeniyle TIR kontrolsüz şekilde 100 metre ilerledikten sonra devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada Recep Kural hafif şekilde yaralanırken, tankerdeki yakıt yola ve çevredeki bahçeye döküldü. İtfaiye ekipleri tankerden boşalan yakıtı yoldan temizledi. Kural, sağlık ekipleri tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Recep Kural’ın, alerjisi olduğu için arı sokunca baygınlık geçirdiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI



