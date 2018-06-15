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Sürücü babanın kucağına oturttuğu çocuk direksiyonu çevirdi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 09:34 | Son Güncelleme

KARAMAN'da sürücü koltuğundaki babasının kucağına oturttuğu 4 yaşındaki çocuğun, direksiyonu çevirmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet, sinyalizasyon direğine çarptı.

Sürücü babanın kucağına oturttuğu çocuk direksiyonu çevirdi: 3 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da sürücü koltuğundaki babasının kucağına oturttuğu 4 yaşındaki çocuğun, direksiyonu çevirmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, anne ve 2 çocuğu yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bayram alışverişi yaptıktan sonra 42 HV 045 plakalı kamyonetle eve dönmek için yola çıkan Musa K. (32), oğlu B.K.'yi kucağına oturttu. Küçük çocuk, seyir halindeki kamyonetin direksiyonunu çevirdi. Kontrolden çıkan araç, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, anne Havva K. (30), çocukları B.K. ve F.K. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Sürücü babanın kucağına oturttuğu çocuk direksiyonu çevirdi: 3 yaralıSürücü babanın kucağına oturttuğu çocuk direksiyonu çevirdi: 3 yaralıSürücü babanın kucağına oturttuğu çocuk direksiyonu çevirdi: 3 yaralı

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