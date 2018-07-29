Sürücü fren yerine gaza basınca, kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sürücüsünün park etmek isterken fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, bir binanın bahçesine devrildi. Kazada, sürücü ve 2 yaya yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü 27 AB 539 plakalı otomobilini park etmek isterken, fren yerine gaza basınca, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra bir binanın bahçesine devrildi. Kazada, kadın sürücü ile otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı. ​Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

