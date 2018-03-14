Sürücü koltuğunun içinden tarihi eser çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, sürücü koltuğundaki döşemenin içine gizlenmiş Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait bronz ve pirinç sikkeler ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, tarihi eser kaçakçılığı yapılan bir otomobili takibe aldı. Pamukkale ilçesinde durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, sürücü koltuğunun kılıfına gizlenen, poşet içerisinde, üzerinde değişik figürlerin bulunduğu 106 sikke ve 1 haç şeklinde kolye ucu tarihi eser bulundu. Müze Müdürlüğü'nce yapılan tespitlerde gümüş, bronz ve pirinç sikkeler ile haç şeklindeki kolye ucunun tarihi eser olduğu; Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
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