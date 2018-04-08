Sürücü kursunda çalışan kadın bıçaklanarak öldürüldü

ARABAN (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, H.Ç. isimli şahsın bilinmeyen bir nedenle tartışıp bıçakladığı sürücü kursunda çalışan Betül Altıntaş (23) yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Akbudak Caddesi'nde bulunan bir sürücü kursunda meydana geldi. Kursa gelen H.Ç. ile Betül Altıntaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen H.Ç., Betül Altıntaş'ı bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine kursa gelen sağlık görevlileri, kanlar içerisinde yerde yatan Altıntaş'ı ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Altıntaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Altıntaş'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis kaçan H.Ç.'yi yakalamak çalışma başlattı.
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