Sürücü kursunda vahşet!

İddiaya göre, Araban ilçesi Yeni Altıntaş Mahallesi Akbudak Caddesi'ndeki bir sürücü kursunda çalışan Sevda Betül Altıntaş (23), kursta görüştüğü Hasan Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise Hasan Ç., Sevda Betül Altıntaş’ı 7 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Olayın ardından koşarak kurstan çıkan Hasan Ç.’yi gören vatandaşlar ise sürücü kursuna girdiklerinde ise Altıntaş’ı kanlar içinde buldu. Bir otomobil ile Araban Devlet Hastanesine götürülen Altıntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Araban Devlet Hastanesi morgundaki Altıntaş’ın cenazesi ise savcılığın ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın firari zanlısı Hasan Ç.’yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
DHA
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