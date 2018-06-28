Sürücü, römork ile traktör arasında sıkıştı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde rampa çıkarken önü havaya kalkarak römorkun üzerine düşen traktörde sıkışan sürücü Mustafa Kama, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay öğle saatlerinde, Akyazı Pazarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kama yönetimindeki, traktör rampadan çıkarken ön tarafı havaya kalktı. Traktör, kum yüklü römorkun üzerine düşerken, sürücü araçta sıkıştı. Mustafa Kama'nın bağırışlarını duyan çevredekiler, olay yerine koştu ve durumu görünce 112 Acil'den yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, Mustafa Kama'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çevredeki bir iş makinesini kullandı. İş makinesiyle öne doğru çekilen traktörden çıkartılan sürücüye sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Yaralanan Mustafa Kama, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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