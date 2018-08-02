Sürücü ve eşi tartışırken otomobil takla attı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da refüje çarpan Şule Ç. yönetimindeki otomobil takla attı. Çift kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü, eşi Mevlüt Ç.'ye bağırarak, "Bana vurma, dedim sana, kafama vurma, dedim. Arabam gitti" diye ağladı.

Gazi Bulvarı'nda Şule Ç. yönetimindeki 07 ESP 16 plakalı otomobil, saat 13.30 sıralarında köprülü katlı kavşaktan indikten sonra refüjdeki demir çite çarpıp takla attı. Ters duran otomobildeki sürücü Şule Ç. ile eşi Mevlüt Ç., çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kaza yerinde vatandaşların verdiği sandalyeye oturtulan Şule Ç.'yi, polis teselli etmeye çalıştı.

Kazanın şokunu atlatan Şule Ç., gözyaşları içinde eşi Mevlüt Ç.'ye bağırdı. Şule Ç., "Bana vurma, dedim sana, kafama vurma, dedim. Arabam gitti" diye ağladı. Polisler, Mevlüt Ç.'yi uzaklaştırırken, kaza yerine çiftin bir yakını koşarak geldi. Mevlüt Ç., yanına çağırdığı kişiyi defalarca tokatladı. Mevlüt Ç., "Gel buraya, her gün aynı şekilde bizi öldürüyorsun" diyerek yakınını dövdü. Polisin araya girmesiyle kavga sona erdi. Çift ve yakınları, bir süre sonra başka bir otomobille olay yerinde uzaklaştı.

Kazayı gören Cihan Bulutu, "Araç hızlıydı, eşiyle tartışıyordu. Birbirlerine bağırıyorlardı. Dengesini kaybetti ve refüje çaprtı. Çarptıktan sonra takla attı. İçinden biz çıkardık" dedi.

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