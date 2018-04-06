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Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 09:36 | Son Güncelleme

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı an, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı İsmail Erez Bulvarı’nda meydana gelen kazada, kırmızı şıkta duramayan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı an, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı İsmail Erez Bulvarı’nda meydana gelen kazada, kırmızı şıkta duramayan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra bir süre sürüklendi ve ardından takla attı.
Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza ile ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi. Kaza şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı.

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