Sürücüsü alkollü TIR, 4 araca çarptı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, polisten kaçan alkollü İsmet Alişan'ın kullandığı TIR, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. Gözaltına alınan Alişan, polis merkezine götürüldü.

Gece saatlerinde, D-100 Karayolu Ankara yönüne giden İsmet Alişan yönetimindeki 34 GM 4202 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçip, yolda tehlikeli hareketler yapınca, diğer sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, TIR’ı Düzce Öztürkler kavşağı mevkiinde durdurmak istedi. Ancak, İsmet Alişan, ihtara uymayarak yoluna devam etti. Çoban Kavşağı’ndan Atatürk Bulvarı'na giren TIR, park halinde bulunan 1 kamyonet ile 3 otomobile çarptı. Yola devam eden TIR, Düzce Belediyesi önünde durduruldu. Gözaltına alınan İsmet Alişan'ın yapılan kontrollerinde 3.0 promil alkollü olduğu tespit edildi. Vatandaşların tepki gösterdiği İsmet Alişan, polis merkezine götürüldü. TIR'ın çarptığı kamyonetin kaldırıma çıkması sonucu hafif yaralanan 2 kişiye ise 112 Acil ekibi olay yerinde müdahalede bulundu.

Bir lokantada çorba içmek için aracını park eden sürücü, "Çorba içmeye girdik. Bütün gün yorulduk ve dinlenmek istedik. Sonra bir patlama gibi ses duyduk. Dışarı çıktık, baktık araçlarımız pert olmuş. Bu TIR sürücüsü bunun hesabını nasıl verecek ? Bizim araçlarımızın hasarı nasıl ödenecek ? Bu tip sürücülerin ehliyetlerinin elinden alınması lazım” dedi.