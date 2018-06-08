Sürücüsü ayağı alçılı olan motosikletteki 8 kişilik aile korkuttu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da 6'sı çocuk, 8 kişinin bir motosiklette yaptığı yolculuk, görenleri endişelendirdi. Suriyeli oldukları öğrenilen ve bir ayağı alçılı olan motosiklet sürücüsü, eşi ve çocukları uzun süre bu şekilde yollarına devam etti. Sırrın Mahallesi'nde hareket halindeki plakası belirlenemeyen bir motosiklette 8 kişilik Suriyeli aileyi görenler gözlerine inanamadı. Bir ayağı alçılı şekilde motosiklete balık istifi gibi sıkışarak 8 kişinin oturduğunu görenler şoke oldu. Arkasına kucağındaki kundaklı eşini ve 3 çocuğunu bindiren sürücü ön bölüme ise 2 çocuğunu oturttu. Motosikletten düşmemek için birbirlerini sıkı sıkı tutan Suriyeli aile, yolda trafik ekiplerine yakalanmadan kilometrelerce yol kat etti. Yolculuk yapanların başında kask bulunmaması da görenleri korkuttu. Tehlikeli yolculuğa şahit olan sürücüler, zaman zaman bir ayağı alçılı motosiklet sürücünün yanına yaklaşarak Arapça uyardığı görüldü.
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