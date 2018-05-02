Sürücüsü kalp krizi geçiren araç bahçeye devrildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, sürücüsü kalp krizi geçiren hafif ticari araç bir evin bahçesine devrildi. Sürücü, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kaza, öğleden sonra Kaynaşlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Aydın (66) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Orhan Aydın'ın, 81 BV 061 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yolun altında bulunan evin bahçesine devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Orhan Aydın'a ilk müdahalede bulundu. Kalp masajı yapılan Orhan Aydın, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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