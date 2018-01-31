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Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 15:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde mezbahada görevli bir kişi, sürücüsü olduğu hafriyat kamyonun altına kalan hayatını kaybetti. Cenazenin üstüne kapanan eşinin feryatları yürekleri dağladı.

Olay, İzmit Karadenizler Mahallesi, Solaklar Yolu üzerinde bulunan mezbahanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Gümüş (47), 41 FH 941 plakalı kamyon ile mezbaha içine gübre döktü. Daha sonra aracına binen Gümüş, belirlenemeyen bir sebepten araçtan indi. Bu esnada bir anda hareket eden kamyon, sürücüsü Gümüş’ü altına alarak sürükledi. Kamyonun altında kalan Gümüş, feci şekilde hayatını kaybetti.

Mezbahada çalışan diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gümüş’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gümüş'ten haber alamayarak mezbahaya gelen eşi ve çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Cenazenin üstüne kapanan eşi, "Yaktın bizi" diyerek gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen sürücünün cenazesi Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Gümüş’ün bir oğlunun da askerde olduğu öğrenildi. Polis ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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izmit Kocaeli

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allahtan ailesine bas sagligi diliorum
Allah rahmet eylesin... Allah acılı ailesine sabırlar versin. çok üzücü bir durum.
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin... Rabbim ailesine yakınlarına sabırlar versin inşallah
ecel
yazik yaw ekmek parasi allah rahmet etsin
ölümün nerde ne zaman geleceği bilinmez allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin yakinlarinin basi sagolsun
Allah rahmet eylesin. Kalanlara sabır..
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