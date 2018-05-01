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Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisinin duvara çarptığı kaza kamerada 

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 10:37 | Son Güncelleme

KONYA'da direksiyon başında kalp krizi geçiren Mevlüt Bayar'ın kullandığı öğrenci servisi, bir evin duvarına çarptı. Mevlüt Bayar hayatını kaybederken, kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisinin duvara çarptığı kaza kamerada 

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da direksiyon başında kalp krizi geçiren Mevlüt Bayar'ın kullandığı öğrenci servisi, bir evin duvarına çarptı. Mevlüt Bayar hayatını kaybederken, kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir turizm firmasına ait öğrenci servisinde şoförlük yapan Mevlüt Bayar, 8 öğrencinin bulunduğu 42 C 0647 plakalı servis minibüsünde, seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan minibüs, bir evin duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Mevlüt Bayar, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Hafif yaralanan 3 öğrenciye ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayakta müdahale edildi.
Aynı günün sabahında sırtında ağrıları olan Mevlüt Bayar'ın ailesinin, hastaneye gitmesi konusunda ısrarlarını geri çevirdiğini, öğrencileri okula bıraktıktan sonra gideceğini söylediği ifade edildi.
Bu arada, kaza anı, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisinin duvara çarptığı kaza kamerada Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisinin duvara çarptığı kaza kamerada Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisinin duvara çarptığı kaza kamerada Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisinin duvara çarptığı kaza kamerada

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