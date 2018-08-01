Sürücüsüyle tartıştığı otomobile ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Halil Çalı (46), sürücüsüyle tartıştığı otomobile balkondan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği sürücü Ümit Aysel (41) yaralanırken, yanındaki Çalı'nın komşusu Doğan Akıncı (53) hayatını kaybetti.
Olay, dün, Acıpayam ilçesi Yukarı Mahalle Çatalçeşme mevkiinde meydana geldi. Doğan Akıncı, Ümit Aysel'in kullandığı otomobille evinin önüne geldi. Bu sırada ikinci kattaki evinin balkonunda oturan Akıncı'nın komşusu H.Ç. ile sürücü Aysel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine girip, elindeki pompalı tüfekle balkona çıkan H.Ç., otomobile art arda ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Aysel ile Akıncı yaralandı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla yaralılardan Doğan Akıncı, Denizli Devlet Hastanesi'ne, Ümit Aysel ise Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ümit Aysel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ümit Aysel'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
H.Ç., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.
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