Sürüklenen teknedeki 6 kişiyi, kıyıdaki vatandaşlar kurtardı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAPANCA Gölü'nde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle sürüklenen teknedeki 2'si çocuk 6 kişi, o sırada kıyıda bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü'nün Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkinde meydana geldi. Aralarında küçük yaşta 2 çocuğun da bulunduğu 6 kişi, gölün Eşme mevkiinden motorlu tekneye binerek gezintiye çıktı. Bir süre sonra yağmur başlayıp fırtına çıkınca, grup, kıyıya doğru dönmeye çalıştı. Dönüş sırasında bastıran fırtına teknenin ilerleyişini neredeyse durdurdu. Bu sırada kıyıdaki vatandaşları gören tekne sürücüsü, oraya doğru yöneldi. Tekneden atılan halatlar, vatandaşlar tarafından kıyıya bağlandı. Teknedeki 2 çocuk, bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Grup kıyıya çıkarken, yaşananlar ise cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.
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