Sürüklenen yattan yardım çağrısına helikopterli kurtarma operasyonu

Kadir ÖZEN- İZMİR, (DHA) İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motoryatıyla kayalıklara sürüklenen bir kişi, sahil güvenlik ekiplerince helikopterli operasyonla kurtarıldı. O anlar, sahil güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi,. Sahil güvenlik ekipleri, dün (pazartesi) saat 20.00'de, Çeşme'nin Alaçatı Zeytineli Mersin Koyu önlerinde içerisinde bir kişi bulunan motor yatın makine arızası nedeniyle kayalıklara sürüklendiği öğrendi. Yardım talebiyle harekete geçen sahil güvenlik botu ve helikopteri, yattaki kişiyi kurtardı. Sahil güvenlik helikopteri tarafından alınan bu kişi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bekleyen ambulansa teslim edildi, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.