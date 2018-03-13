Sürüklenen yattan yardım çağrısına helikopterli kurtarma operasyonu

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, motoryatıyla kayalıklara sürüklenen 1 kişi, sahil güvenlik ekiplerince helikopterli operasyonla kurtarıldı. Operasyon anı, sahil güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Sahil güvenlik ekipleri, dün saat 20.00'de, Çeşme'nin Alaçatı Zeytineli bölgesindeki Mersin Koyu önlerinde, içinde 1 kişi bulunan motoryatın makine arızası nedeniyle kayalıklara sürüklendiğini öğrendi. Yardım talebi üzerine sahil güvenlik botu ve helikopteri ile harekete geçen ekipler, motoryattaki ismi öğrenilemeyen kişiyi kurtardı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bekletilen ambulanstaki sağlık görevlilerine teslim edilen kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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