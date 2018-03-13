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Sürüklenen yattan yardım çağrısına helikopterli kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 12:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, motoryatıyla kayalıklara sürüklenen 1 kişi, sahil güvenlik ekiplerince helikopterli operasyonla kurtarıldı.

Sürüklenen yattan yardım çağrısına helikopterli kurtarma operasyonu

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, motoryatıyla kayalıklara sürüklenen 1 kişi, sahil güvenlik ekiplerince helikopterli operasyonla kurtarıldı. Operasyon anı, sahil güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Sahil güvenlik ekipleri, dün saat 20.00'de, Çeşme'nin Alaçatı Zeytineli bölgesindeki Mersin Koyu önlerinde, içinde 1 kişi bulunan motoryatın makine arızası nedeniyle kayalıklara sürüklendiğini öğrendi. Yardım talebi üzerine sahil güvenlik botu ve helikopteri ile harekete geçen ekipler, motoryattaki ismi öğrenilemeyen kişiyi kurtardı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bekletilen ambulanstaki sağlık görevlilerine teslim edilen kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Sürüklenen yattan yardım çağrısına helikopterli kurtarma operasyonuSürüklenen yattan yardım çağrısına helikopterli kurtarma operasyonuSürüklenen yattan yardım çağrısına helikopterli kurtarma operasyonuSürüklenen yattan yardım çağrısına helikopterli kurtarma operasyonu

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