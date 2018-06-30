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Sürüye çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 20 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

NİĞDE’de otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı.

Sürüye çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 20 koyun telef oldu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı, 20 koyun ise telef oldu.
Kaza, sabaha karşı E-90 karayolu Ulukışla- Ereğli yolu Tepeköy girişinde meydana geldi. Ali Rıza Şen (32) yönetimindeki 33 AAG 444 plakalı otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyunlara çarptı. Kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü Ali Rıza Şen ve yanındaki Esra Özer (21) ve Hacer Aydoğdu (54) yaralandı, 20 koyun da telef oldu. Yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Sürüye çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 20 koyun telef olduSürüye çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 20 koyun telef oldu

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