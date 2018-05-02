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Sürüye yıldırım isabet etti, 40 hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

Sürüye yıldırım isabet etti, 40 hayvan telef oldu

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA) Sürüye yıldırım isabet etti, 40 hayvan telef oldu

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