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Sürüye yıldırım isabet etti, 40 hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 23:19 | Son Güncelleme

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA)

MHP'de istifa depremi!MHP'de istifa depremi!
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