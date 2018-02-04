Süs havuzunda kendini yakmak istedi

Sivas’ta süs havuzuna çıkan bir kişi, behçet hastalığı raporunun iptal edildiğini iddia ederek benzin döküp kendini yakmak istedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (38) elindeki bidona doldurduğu benzinle Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan havuza çıkarak kendini yakmak istedi. Durumu gören vatandaşlar, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Havuzun üzerinde kendini yakmak isteyen M.A., olay yerine gelen polislere behçet hastalığı raporunun iptal edildiğini, ailesinin geçimini sağlayamadığını söyledi. Uzun uğraşlar sonucu polislerin ikna ettiği şahıs, havuzdan indirildi. M.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.