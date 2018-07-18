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Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde dün rahatsızlanan 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde dün rahatsızlanan 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Suşehri ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle Suşehri Devlet Hastanesi'ne 300 kişi başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Serum takılan ve tedavi edilen vatandaşların taburcu edildiği belirtildi.

Hastaneye başvuranlar, zehirlenmenin su şebekesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürerken, resmi bir açıklama yapılmadı.

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