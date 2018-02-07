Suşehri’nde depo yangını korkuttu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde hırdavat deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın Kemalpaşa mahallesinde bulunan A.E.’ye ait hırdavat deposunda meydana geldi. Yangında depoda bulunan plastik malzemeler kullanılmayacak hale geldi. Yangın, Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile üst katta bulanan ikametlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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