Suşehri’nde ev yangını

Sivas’ın Suşehri ilçesinde boş evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezi Yeni mahallede S. K.’nın varislerine ait evde gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yanan evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.