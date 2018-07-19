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Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

SUDAKİ KİRLİLİK KAMERALARA YANSIDI Sivas'ın Suşehri ilçesinde, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısının 750'ye ulaştı.

Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı (2)

SUDAKİ KİRLİLİK KAMERALARA YANSIDI
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısının 750'ye ulaştı.
Hastaneye başvuruların devam ettiği öğrenilirken ilçe merkezinde restoran işletmeciliği yapan Serhat Güven, iş yerinde akan suyu kendisi test etti. Eline aldığı beyaz bir bez ile musluktan akan suyu test eden Güven, suyu açarak bezi musluğa tuttu. Daha sonra ise su içinde bulunan kirlilik beze yansıdı. Laboratuvara gerek olmadığını söyleyen Güven, siyasi bir rant ve karalama yok, hırs yok. Burada insanların sağlığı var. Burada Suşehri Belediyesinin ihmali söz konusu. Su da bir çamur çözeltisi var. Muhtemelen belediye çalışmalara da başladı. İnşallah en kısa zamanda çözümlenir. İnsanların tepkisini farklı şekilde algılamasınlar. Kimsenin sağlığı kimsenin siyasetine alet olamaz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı (2)Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı (2)Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı (2)

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