Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısının 750'ye ulaştığı bildirildi. Suşehri ilçesinde mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine 4 günde yaklaşık 750 kişi başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenler yoğunluk oluştururken, serum takılıp, tedavileri yapıldıktan osnda taburcu edildiler. Hastaneye başvuruların devam ettiği belirtilirken, şu ana kadar yatarak tedavi edecek düzeyde bir rahatsızlığın olmadığı belirtildi. SUDAN NUMUNE ALINDI Hastaneye ilçe merkezi olmak üzere köylerden de başvurular olurken, rahatsızlıkların su kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor. Sudan alınan numunelerin laboratuvar sonuçları sonrası resmi açıklama yapılacağı belirtildi.
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