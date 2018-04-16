Susuz’da hayvan hırsızlığı

Susuz’da bir vatandaşa ait ahırdan 181 adet küçükbaş hayvan çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Susuz’da hayvancılık yapan H.Ü. ahırında bulunan 181 adet küçük baş hayvanının olmadığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Küçükbaş hayvanların çalındığı anlaşılan olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından inceleme yapılırken, yapılan inceleme sonucunda olayla ilgili şüpheli Y.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Susuz Jandarma Karakol Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan Y.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.