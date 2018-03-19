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Süt kamyonu zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde aniden duran süt kamyonu, arkasından gelen bir ticari araçla otomobilin kaza yapmasına neden oldu.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde aniden duran süt kamyonu, arkasından gelen bir ticari araçla otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
İddiaya göre, Nurdağı ilçesinden İslahiye ilçesine seyir halinde bulunan süt kamyonu, İslahiye Köprülü kavşakta dönüş yapmak için aniden durdu. Kamyonun arkasında aynı istikamette seyir halinde bulunan Mustafa K. idaresindeki 79 DF 144 plakalı hafif ticari araç, kamyona çarpmamak için aniden fren yapınca kamyona çarptı. Osman K. (38) idaresindeki 27 YD 340 plakalı otomobil de aniden duran hafif ticari araca çarptı.
Kazanın ardından süt kamyonunun olay yerinden kaçtığı belirtilirken her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan Hüseyin Kırık (67) ve Gülsen K. (65) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Hüseyin Kırık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılara ilk müdahale masörden
Kaza anında olay yerinden geçen İslahiyespor Kulübü Masörü Sefa Yılmaz’ın yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı öğrenildi. Yaralılara müdahale eden Masör Sefa Yılmaz’ın, ambulanslar gelene kadar otomobilde sıkışan yaralıların başından ayrılmadığı belirtildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazaya neden olan kamyonu ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

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