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Sütbank'ta telef olduğu ileri sürülen büyükbaşlar araştırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 533 büyükbaşın telef olduğu yönünde, Sütbank sistemi üyelerine mesajın gönderildiği 'DKC Hayvancılık' hakkında başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 533 büyükbaşın telef olduğu yönünde, Sütbank sistemi üyelerine mesajın gönderildiği 'DKC Hayvancılık' hakkında başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Hayvanların telef olup, olmadığı araştırılırken, yaklaşık 50 üyenin şikayette bulunduğu belirtildi. Karapınar'da, yem ve hayvancılıkla ilgili faaliyet gösterilen 'DKC Hayvancılık' adlı şirket tarafından 2015 yılında 'Sütbank' sistemi oluşturuldu. Sisteme katılmak isteyen üyeler, damızlık hayvan alımı için para yatırıp, bu miktar oranından pay sahibi olarak yılın 10 ayındaki süt satışından kar almaya başladı. Üyelerin, yılda yaklaşık yüzde 30 kar payı almak için hisse başına 6- 9 bin lira ödediği, bazı üyelerin 1, bazılarının da 1'den fazla hissesi bulunduğu belirtildi. Sütbank'a üye olanların 6 bin liradan, 200 bin liraya kadar sisteme katılmak için para yatırdığı ileri sürüldü. 50 KİŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU 'DKC Hayvancılık' tarafından bir süre önce üyelerin cep telefonlarına, 533 büyükbaşın telef olduğu ve süt üretiminin durdurulduğu yönünde mesaj gönderildi. Bunun üzerine bazı üyeler, dolandırıldıklarını ileri sürüp, şirket sahibi Ahmet Dikici hakkında suç duyurusunda bulundu. Çeşitli illerden şikayette bulunan üyelerin suç duyuruları, Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda toplanmaya başlandı. Yaklaşık 50 kişinin suç duyurusunda bulunduğu, bu sayının artmasının beklendiği belirtildi. Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, telef olduğu ileri sürülen 533 büyükbaşlarla ilgili araştırma başlatıldı. Hayvanların neden telef olduğunun ya da kesiminin nerelerde yapıldığının araştırıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, ayrıca kaç üyenin, ne kadar dolandırıldığı da tespit edilmeye çalışılıyor. Sütbank'ta 500 üyenin olduğunu belirten Ahmet Dikici ise herkesin hakkını ödeyecekleri yönünde açıklamada bulunmuştu. ​FOTOĞRAFLI DHA-Güvenlik - Türkiye-Konya - İsmail AKKAYA- Mehmet OKUYUCU Sütbank'ta telef olduğu ileri sürülen büyükbaşlar araştırılıyor Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 533 büyükbaşın telef olduğu yönünde, Sütbank sistemi üyelerine mesajın gönderildiği 'DKC Hayvancılık' hakkında başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Hayvanların telef olup, olmadığı araştırılırken, yaklaşık 50 üyenin şikayette bulunduğu belirtildi. Karapınar'da, yem ve hayvancılıkla ilgili faaliyet gösterilen 'DKC Hayvancılık' adlı şirket tarafından 2015 yılında 'Sütbank' sistemi oluşturuldu. Sisteme katılmak isteyen üyeler, damızlık hayvan alımı için para yatırıp, bu miktar oranından pay sahibi olarak yılın 10 ayındaki süt satışından kar almaya başladı. Üyelerin, yılda yaklaşık yüzde 30 kar payı almak için hisse başına 6- 9 bin lira ödediği, bazı üyelerin 1, bazılarının da 1'den fazla hissesi bulunduğu belirtildi. Sütbank'a üye olanların 6 bin liradan, 200 bin liraya kadar sisteme katılmak için para yatırdığı ileri sürüldü. 50 KİŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU 'DKC Hayvancılık' tarafından bir süre önce üyelerin cep telefonlarına, 533 büyükbaşın telef olduğu ve süt üretiminin durdurulduğu yönünde mesaj gönderildi. Bunun üzerine bazı üyeler, dolandırıldıklarını ileri sürüp, şirket sahibi Ahmet Dikici hakkında suç duyurusunda bulundu. Çeşitli illerden şikayette bulunan üyelerin suç duyuruları, Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda toplanmaya başlandı. Yaklaşık 50 kişinin suç duyurusunda bulunduğu, bu sayının artmasının beklendiği belirtildi. Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, telef olduğu ileri sürülen 533 büyükbaşlarla ilgili araştırma başlatıldı. Hayvanların neden telef olduğunun ya da kesiminin nerelerde yapıldığının araştırıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, ayrıca kaç üyenin, ne kadar dolandırıldığı da tespit edilmeye çalışılıyor. Sütbank'ta 500 üyenin olduğunu belirten Ahmet Dikici ise herkesin hakkını ödeyecekleri yönünde açıklamada bulunmuştu.

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