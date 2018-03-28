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Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde 2 mermer ocağı firması arasında yaşananlar nedeniyle kapatıldığı öne sürülen yol, jandarmanın müdahalesiyle açıldı.Sütçüler’in Yeşilyurt Köyü’nde faaliyet gösteren 2 mermer ocağı işletmesi arasında bazı sıkıntılar yaşanması nedeniyle işletmelerden birine ulaşımı sağlayan yol iddiaya göre diğer firma tarafından kapatıldı.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde 2 mermer ocağı firması arasında yaşananlar nedeniyle kapatıldığı öne sürülen yol, jandarmanın müdahalesiyle açıldı.
Sütçüler’in Yeşilyurt Köyü’nde faaliyet gösteren 2 mermer ocağı işletmesi arasında bazı sıkıntılar yaşanması nedeniyle işletmelerden birine ulaşımı sağlayan yol iddiaya göre diğer firma tarafından kapatıldı. Durumun haber verilmesiyle birlikte bölgeye Sütçüler İlçe jandarma Komutanlığı Ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Bölgeye ulaşan kolluk kuvvetleri ve orman görevlileri, gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra kapatılan yolun açılmasını sağladı. Yol anlaşmazlığı konusundaki açma çalışmalarında herhangi bir olay yaşanmadı.

Bölge halkı ocaklardan rahatsız
Yeşilyurt Köyü ve çevre bölgelerde yaşayan vatandaşlar, bu tür durumların zaman zaman meydana geldiğini belirterek en kısa sürede çözüm üretilmesini istedi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ayrıca, mermer ocaklarından rahatsız olduklarını iletti.

Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı

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Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı

Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı
2 / 6

Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı

Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı
3 / 6

Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı

Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı
4 / 6

Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı

Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı
5 / 6

Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı

Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı
6 / 6

Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı

Sütçüler’deki mermer ocakları arasında yol anlaşmazlığı
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