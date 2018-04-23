Sütçüler’deki yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, yangın Sütçüler ilçesine bağlı Sağrak Köyü Yazkam mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz, 2 tanker ile müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınabilen yangında 3 hektar ormanlık alandaki bitki örtüsünün zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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