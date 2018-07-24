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Sütlüce'de korku dolu anlar; bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 10:58 | Son Güncelleme

BEYOĞLU  İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

Sütlüce'de korku dolu anlar; bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya (2)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada çökme tehlikesi yaşanıyor. Sütlüce'deki bina tahliye edilirken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Cadde de iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekilerin korkulu bekleyişi devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Sütlüce'de korku dolu anlar; bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya (2)Sütlüce'de korku dolu anlar; bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya (2)

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