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Sütyeninden çıkanlar şoke etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 14:56 | Son Güncelleme

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada yakalanan 3 şüpheliden kadın olanın sütyeninden bin 850 adet uyuşturucu hap çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin karısı, üzerinde uyuşturucu hap çıkan kadına tekme tokat saldırdı.

Sütyeninden çıkanlar şoke etti!

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sevkıyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu belirlenen bir otomobil Diyarbakır yolu üzerinde uygulama noktasında durdurulup arama yapıldı. Yapılan aramada şüphelilerden Aysal G'nin sütyeninde bin 850 adet extacy hap, diğer 2 şüpheli erkekten ise 4 gram kokain ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler Aysal G., G.D. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye götürüldüğü sırada, bir kadın, şüpheli Aysal G'ye tekme tokat saldırdı. Polisin müdahalesi ile uzaklaştırılan kadının şüphelilerden G.D'nin eşi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Elazığ uyuşturucu

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